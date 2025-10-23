¡VAQUEROS SE LLEVA EL TÍTULO!

Por: Angel Vázquez

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En un juego apretado, que se fue en dos ocasiones a extra inning, el conjunto de Vaqueros de la Facultad de Ingeniería y Ciencias se coronó como el nuevo monarca en la disciplina de béisbol, tras vencer 11–7 a los Búhos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, quienes eran los vigentes campeones.

El Parque de Béisbol Praxedis Balboa fue el escenario para esta gran final, que contó con una gran cantidad de aficionados de ambos equipos en las gradas, convirtiéndolas en una verdadera fiesta.

Los Vaqueros fueron los primeros en anotar al abrir la primera entrada. Rey Garza y Rogelio Sánchez llegaron al home para encender la grada y adelantar a su equipo. En el tercer inning, nuevamente Rogelio Sánchez se hizo presente para colocar la pizarra 3-0.

Al tener su reinado en peligro, los Búhos respondieron con dos carreras al cierre del tercer inning para acercarse 3-2 en la pizarra, gracias a las anotaciones de Alonso Jiménez y Pablo Zúñiga.

Con el juego apretado, los de la Facultad de Ingeniería volverían a despegarse en el marcador, y no por una sino por cuatro carreras en la sexta entrada para el 7-3. Cuando parecía que estas anotaciones sellaban el partido, Búhos respondió de la misma manera con cuatro anotaciones, sorprendiendo a todos al tener dos outs pero logrando sumar para colocar la pizarra 7-7.

Tras el empate, el juego tuvo que irse a extra inning no en una, sino en dos ocasiones. La novena entrada marcó el triunfo para Vaqueros al anotar cuatro carreras. Miguel Arismendi, Mario Cárdenas, Mauricio Tovar y Rey Garza cerraron la cuenta para los sombrerudos, dándoles el título con marcador 11-7.

Los pitchers Oliver Molina y Rey Garza fueron piezas fundamentales para cerrar el encuentro a su favor.