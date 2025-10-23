Correcaminos puso a Victoria en el mapa: ‘Güero Tota’

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.– El vicepresidente del Club Correcaminos, Adrián “Güero Tota” Martínez, destacó la relevancia que tiene el equipo no solo en Ciudad Victoria, sino a nivel nacional, por lo que subrayó la importancia de rescatarlo.

“Correcaminos, en 1987, puso en el mapa a Ciudad Victoria cuando logró el ascenso. Durante más de cinco años estuvimos en la Primera División”, recordó. “Por eso este equipo no solo representa a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, sino a toda una ciudad”.

Martínez señaló que actualmente se cuenta con un patronato sólido, impulsado por el cariño que la afición le tiene al equipo. “Armamos un buen grupo de trabajo y confiamos en que nos irá bien; buscamos que el equipo vuelva a ser protagonista”, expresó.

Añadió que la actual administración no pretende buscar culpables, sino enfocarse en solucionar los problemas y rescatar lo positivo que se ha hecho.

“Buscaremos cambiar lo que sea necesario y ver cómo se pueden mejorar las cosas”, concluyó.