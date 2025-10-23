Por Andrés Ramírez Acosta
Cd. Victoria, Tamaulipas.– El vicepresidente del Club Correcaminos, Adrián “Güero Tota” Martínez, destacó la relevancia que tiene el equipo no solo en Ciudad Victoria, sino a nivel nacional, por lo que subrayó la importancia de rescatarlo.
“Correcaminos, en 1987, puso en el mapa a Ciudad Victoria cuando logró el ascenso. Durante más de cinco años estuvimos en la Primera División”, recordó. “Por eso este equipo no solo representa a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, sino a toda una ciudad”.
Martínez señaló que actualmente se cuenta con un patronato sólido, impulsado por el cariño que la afición le tiene al equipo. “Armamos un buen grupo de trabajo y confiamos en que nos irá bien; buscamos que el equipo vuelva a ser protagonista”, expresó.
Añadió que la actual administración no pretende buscar culpables, sino enfocarse en solucionar los problemas y rescatar lo positivo que se ha hecho.
“Buscaremos cambiar lo que sea necesario y ver cómo se pueden mejorar las cosas”, concluyó.