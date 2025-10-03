¡DESPIERTEN!

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Todo está listo para que este viernes por la noche Correcaminos visite al conjunto de Irapuato en la décima jornada del Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX.

El duelo está programado a las 19:00 horas en el Estadio Sergio León Chávez, donde el equipo de la UAT está urgido de sumar puntos en el Bajío para salir de la parte baja de la tabla general.

Correcaminos llega tras una dolorosa derrota en casa, luego de que el equipo dirigido por Jorge Urbina cayera 6-3 ante Venados de Mérida, resultado que lo mantiene hundido en los últimos lugares de la clasificación.

Por su parte, Irapuato viene motivado después de vencer como visitante 2-0 a Alebrijes de Oaxaca, triunfo que le permitió alcanzar 14 unidades y colocarse en el quinto sitio de la tabla.

Cabe destacar que el conjunto fresero es uno de los cuatro equipos invictos como local en el torneo, pues en sus cuatro compromisos en el Sergio León Chávez ha cosechado ocho puntos, producto de dos victorias y dos empates.

Más de 10 años sin enfrentarse

Correcaminos e Irapuato tienen más de una década sin medirse en el circuito de plata del futbol mexicano. La última ocasión que se enfrentaron fue en el Clausura 2015, cuando Correcaminos se impuso 3-0 en el Estadio Marte R. Gómez.

La historia entre ambas escuadras es corta. En cinco visitas de la UAT al Sergio León Chávez, los números registran dos triunfos para Correcaminos, dos victorias para la “Trinca Fresera” y un empate.