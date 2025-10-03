“El deporte es medicina social”: Américo Villarreal Anaya

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, dirigió un mensaje a los tamaulipecos con motivo del tercer aniversario de su gobierno, en el que destacó que la transformación y las políticas impulsadas en materia deportiva se han convertido en una herramienta para fomentar una infancia y juventud sana.

“Comparto la idea de que el deporte es medicina social; es una buena medicina tanto para la comunidad como para la persona en lo individual, porque la activación física favorece la salud y la integración social”, expresó.

Añadió que “hay evidencia de que una infancia y una juventud sana conducen a una sociedad sana; por eso propusimos desplegar la mejor política para la promoción del deporte en Tamaulipas. Estamos apoyando como nunca el deporte social y el de alto rendimiento. El resultado se refleja en canchas y unidades deportivas llenas y dignificadas, como lo muestra el incremento en el uso de espacios deportivos y la creciente población que realiza actividad física de manera regular”.

El mandatario resaltó también el aumento de deportistas que participan en olimpiadas y competencias tanto nacionales como internacionales, gracias al trabajo del Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE), dirigido desde hace un año por Manuel Virués Lozano.

“Cada año enviamos más deportistas a olimpiadas y competencias nacionales. Lo mismo sucede en el deporte paralímpico, donde con un extraordinario desempeño hemos logrado elevar, por tres años consecutivos, nuestra posición en el medallero nacional.

Orgullo y amor a la camiseta: ese es un logro que nos ha enseñado que la esperanza en una sociedad mejor ensancha todo aquello que tiene sentido, y es algo que nos han regalado los deportistas, las federaciones y las organizaciones de promotores del deporte en Tamaulipas”, afirmó.