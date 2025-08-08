Deportivo Juan Vázquez vence a Gorilas en extrainnings

Ciudad Victoria.- En un emocionante encuentro que se definió en extrainnings, el equipo de Deportivo Juan Vázquez se impuso 6-5 a Gorilas, en actividad correspondiente a la Liga Universitaria Municipal de Sóftbol, categoría 2A.

El duelo se llevó a cabo en el Parque Carlos Benavides Peña (31 Morelos), dando inicio a las 6:00 de la tarde.

Fue hasta la tercera entrada cuando Deportivo Juan Vázquez abrió el marcador con anotaciones de Eugenio Moreno y Paul Ramírez, para poner la pizarra 2-0. Sin embargo, Gorilas respondió en la misma entrada con una carrera producida por Kevin Lerma.

En la quinta entrada, Bernardo Meléndez amplió la ventaja para Deportivo con una carrera más, dejando el marcador 3-1. Pero Gorilas logró empatar el juego en la sexta, con anotaciones de Mario Acuña y Gabriel Cázares, colocando el 3-3 en la pizarra.

Al finalizar las siete entradas reglamentarias sin un ganador, el encuentro se fue a extrainnings. En su turno, Deportivo Juan Vázquez sumó tres carreras para tomar ventaja 6-3. En respuesta, Gorilas anotó dos más, pero no fue suficiente y terminaron cayendo 6-5.