Por la primera victoria

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Este viernes, Correcaminos tendrá su primer partido como visitante en el Apertura 2025 de la Liga Expansión MX, cuando enfrente a La Paz, en duelo correspondiente a la jornada 2 del presente torneo.

El encuentro está programado para las 21:00 horas en el Estadio Guaycura, donde el equipo dirigido por Héctor Hugo Eugui buscará su primera victoria del campeonato.

Tras realizar algunas modificaciones en su once titular en la jornada inaugural, el representativo de la UAT intentará corregir errores y evitar los desaciertos cometidos ante Atlético Morelia, partido que terminó con empate 1-1.

Por su parte, el conjunto de Hugo Castillo quiere dejar atrás la derrota sufrida en el Estadio Akron, donde cayó 2-0 ante Tapatío, y tratará de sumar su primer triunfo en casa.

POCA HISTORIA

Entre estos dos equipos hay poca historia; sin embargo, la balanza favorece a los de Baja California Sur. De los tres encuentros disputados en el Guaycura, han ganado uno y empatado los dos más recientes frente a Correcaminos.