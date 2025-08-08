A cortar la mala racha: Sevilla García

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El equipo de Correcaminos UAT regresa al “Nido” para cumplir con la séptima serie de la Temporada 2025 de la Liga Caliente de la LNBP, donde estará enfrentando a los Halcones de Xalapa, es por ello que el Coach Luis Sevilla García regresar al sendero del triunfo.

“Es necesario ganar este compromiso ante Xalapa, sabemos que es necesario que el equipo regrese al sendero del triunfo, tras un par de derrotas que hemos sufrido las series pasadas”.

Reconoció que el equipo se encuentra en una zona, donde llevándose la serie puede dar el brinco de nueva cuenta a la zona de calificación.

“Es la mitad de la temporada y el equipo requiere este par de victoria, para que pueda salir de la zona, la verdad actualmente estamos en el lugar 11 de la tabla general, pero ganando nos vamos al sexto puesto”.

Añadió que con la llegada de los tres nuevos elementos el equipo a demostrado una gran mejoría, y solo les falta ritmo, para que de esta manera el equipo presente mayor conjunción.

“Sabemos que actualmente Xalapa se encuentra arriba de nosotros, pero una victoria los brincamos, es por ello que el equipo se encuentra enfocado en lograr sacar la serie”.

Cabe señalar que la serie arranca este próximo viernes 19:15 horas en el “Nido” universitario.