Todo México Salvando Vidas 2025: La gran carrera de la Cruz Roja llega a Cd. Victoria

La Cruz Roja Mexicana invita a la ciudadanía a sumarse a la edición 2025 de la carrera “Todo México Salvando Vidas”, un evento deportivo y familiar que busca fomentar la activación física, la convivencia y el apoyo a la labor humanitaria de la institución.

La justa se llevará a cabo en dos modalidades competitivas 5 y 10 kilómetros con un costo de inscripción de $300 pesos (no se permite la participación de menores de 12 años en competencia) y una caminata familiar de $250 pesos.

Inscripciones

Puedes inscribirte en la tienda de artículos deportivos GodinFit ubicada en el 16 Zacatecas esquina y en las Instalaciones de la Cruz Roja Mexicana Delegación Tamaulipas.

Entrega de kits

La entrega de kits se efectuará el sábado 6 de septiembre, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., en el Patinadero del Estadio. No habrá apartados ni entregas anticipadas, y las tallas de playera deberán seleccionarse el mismo día. Las tallas disponibles son: niño (6 y 12 años) y adulto (XCH, CH, M, G, XG).

Beneficios de la inscripción

El paquete para competidores de 5 y 10 K incluye número, chip de cronometraje, playera conmemorativa, medalla, hidratación durante y después de la carrera, así como un snack de fruta al final.

Premiación y sorpresas

Se otorgarán trofeos a los tres primeros lugares de cada categoría en las distancias de 5 y 10 K, tanto en rama varonil como femenil. Además, todos los participantes podrán participar en una rifa de premios al finalizar el evento.

La Cruz Roja Mexicana reafirma con esta carrera su compromiso con la salud, la prevención y la unión social, invitando a la población a correr o caminar por una causa: salvar vidas.