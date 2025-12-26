¡De tú a tú! Correcaminos se mide ante Gallos de Querétaro

Ciudad Victoria.– Correcaminos sostuvo la mañana de este martes su tercer partido de preparación rumbo al Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, al enfrentar a los Gallos Blancos de Querétaro, equipo de la Liga MX, en encuentro celebrado en las instalaciones del CEGAR.

El conjunto dirigido por Gustavo “Chavo” Díaz mostró intensidad, orden y buen funcionamiento colectivo, cumpliendo con un compromiso exigente ante un rival de primera división. El partido se disputó bajo el formato de dos tiempos de 45 minutos.

Durante el arranque del encuentro, el estratega naranja alineó a su once titular, el cual respondió con entrega y solidez, logrando colocarse con ventaja parcial de 2-0. Destaca que, con este resultado, Correcaminos acumuló su tercer partido consecutivo de pretemporada sin recibir gol con el equipo inicial.

El once titular estuvo conformado por Edson Reséndez, Alex Monárrez, Gerardo Moreno, Juan Pablo Martínez, Raymundo Rubio, Alán Aguilar, canterano y estudiante de la UAT, quien se ha consolidado como titular, además de Andrés Catalán, Walter Ortega, Daniel Cisneros, Yael Uribe y Yair Delgadillo.

Los goles del cuadro universitario fueron obra de Walter Ortega y Yair Delgadillo.

A partir del minuto 57, el cuerpo técnico dio paso al cuadro alterno, integrado por Rubén Castellanos, Servando Aguilar, Leonardo Dávila, Mario Sarmiento, Marco López, Luis Requena, Ariel Calzada, Gianni Rubli, Alexis Macías, Danilo Rincón y Rafael Arce.

Al finalizar el compromiso, el marcador global favoreció 3-2 a Gallos Blancos.

Tras este duelo, Correcaminos continuará con su etapa de preparación en las instalaciones del Centro de Formación, afinando detalles de cara al arranque del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, que para el conjunto victorense iniciará el próximo 9 de enero frente al Atlético Morelia.