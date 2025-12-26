Premia Barrientos con 10 mil pesos al Real Sosa, campeón de Fut7 Nocturno

Ciudad Victoria.- Uniformes e Imprenta Barrientos Expréss Cash, premió con una bolsa de 10 mil pesos al Real Sosa, equipo campeón del Torneo Nocturno de Fut7 2025 con sede en la Colonia Horacio Terán.

La escuadra azul-naranja conquistó el título de Liga al superar en tanda de penales al Deportivo Monse, esto luego de empatar a un gol durante el tiempo reglamentario.

Las acciones tuvieron un marco pletórico en el campo conocido como -El Volcancito-, en donde Jesús Sánchez y Rubén Martínez, fueron los anotadores del empate parcial.

Feliciano Barrientos Torres, propietario del consorcio patrocinador no escatimó esfuerzo y adicional al trofeo de Liga, hizo entrega del incentivo económico a los integrantes del cuadro ganador, agradeciendo la participación de todos los equipos que componen este circuito futbolero.

Así mismo, el elenco subcampeón recibió meritorio galardón y por su condición de monarca de Copa tendrá la oportunidad de revancha, toda vez que en la final de campeones habrá de enfrentarse nuevamente al Real Sosa, tentativamente a principios de enero 2026.