¡Demanda millonaria a Netflix! Mamá de Paulette reclama reparación del daño ¡con hasta 40% de las ganancias!

A más de 15 años del caso Paulette, uno de los más mediáticos y polémicos en México, Lizette Farah, madre de la menor fallecida, emprendió acciones legales contra Netflix y la empresa Dinamo por la serie Historia de un crimen: La búsqueda, estrenada en 2020, 10 años después de los hechos. Farah acusa a la plataforma y a la casa productora de uso indebido de su imagen, daño moral y daño pecuniario, al considerar que la serie utilizó su nombre, su historia y su imagen sin autorización, lo que le provocó consecuencias graves en su vida personal y profesional.

¿Cómo afecta la serie ‘Historia de un crimen: La búsqueda’ a la imagen de Lizette Farah?

Según explica su abogado, José Manzo, la serie Historia de un crimen: La búsqueda ha dañado de forma severa la imagen de Farah, además de sufrir afectaciones personales relacionadas con su seguridad.

“Le ha traído una serie de consecuencias a mi cliente, desde revivir la tragedia y revictimizarla, hasta recibir una lluvia de mensajes en redes sociales y correos. A raíz de ello, se le han caído negocios, cuestiones de su vida profesional. A donde vaya, la reconocen y el tema vuelve a estar presente, aunque hayan pasado años”, señala.

El abogado detalla que incluso nuevas generaciones que solo conocían el caso por referencias, hoy pueden identificarla perfectamente tras ver la serie y, por supuesto, el reconocimiento público ha derivado en hostigamiento, rechazo social y miedo hacia Farah.

“En su vida cotidiana ha vivido algunas situaciones desagradables: En un centro comercial notó que algunos meseros le escupían al café y eso genera paranoia: ‘¿Y si me reconocen? ¿Y si alguien quiere hacerme daño?’”.

Manzo aseguró que la serie ha provocado un temor constante en su clienta, quien incluso ha llegado a pensar que alguien, influenciado por el contenido de la serie (que la muestra como sospechosa), pueda atentar contra ella.

“Ella tiene hasta temor de que un loquito, con base en la serie, diga: ‘¿Tú fuiste?’ Y quiera ser una especie de vengador anónimo y sea hasta peligroso en ese sentido. (La serie) crea una mala imagen, incorrecta, una percepción inadecuada (de su clienta como persona). Ella vive con este temor (de ser agredida) y, obviamente, ya no es su vida normal. Ya no sale a la calle, también hay cuestiones familiares como su otra hija, o sea, va más allá de lo que pueda causarle a una persona: El daño es a su entorno”.

¿Exageraron el personaje de Lizette Farah en la serie de Netflix?

También cuestiona la manera en que el personaje de Lizette Farah, interpretado por la actriz Verónica Bravo, fue retratado en la serie. Señala que se exageraron actitudes y se le dio un tono dramático e incluso satírico.

“En la serie, la actriz le da al personaje un carácter un poquito más cómico. Sucede el hecho de enfatizar mucho las cosas, de hacer un tema donde no hay un problema mayor o de exagerar para darle el punch que, de alguna manera, necesitas para vender. Las plataformas se escudan para seguir usando nombres, imagen, todo. Es la clásica de ‘para fines periodísticos’. Algunas tienen el permiso de la familia, de personas que ya fallecieron o los herederos o su descendencia. Hasta tienen el permiso de decir cosas, pero aquí no”.

Aseguró que se está volviendo muy fácil para estas plataformas de streaming y canales asociarse y hacer estos proyectos sin pedir permiso. “Solamente en México, porque en otros países primero piden permisos, indemnizan, hacen contratos, compran la vida del personaje… Saben que si no lo hacen serían acreedores a una multa”, sostiene.

Otro de los puntos clave de la demanda, resalta Manzo, es que Lizette Farah no es una figura pública, por lo que su derecho a la privacidad debe ser protegido. “Es un derecho humano demandar una sanción por daño a la imagen y daño moral. La ley establece que se puede reclamar hasta el 40% de las ganancias de la serie, como reparación del daño”, explica.

¿Por qué Lizette Farah intentó que se retirara la serie Historia de un crimen: La búsqueda?

El abogado detalla que Farah se enteró de la existencia de la serie tiempo después de su estreno, en plena pandemia, y que al verla intentó por distintas vías que fuera retirada, sin éxito. Posteriormente, se decidió avanzar legalmente por 2 frentes: Propiedad intelectual, por el uso indebido de la imagen, y la vía civil, por daño moral y sanciones económicas.

Esta demanda, destaca Manzo, vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca de los límites entre la libertad creativa, el true crime y las consecuencias reales que este tipo de producciones pueden tener en la vida de quienes quedaron marcados por una tragedia.

“Ellos, al hacer una serie sin permiso ni autorización, en el caso de la mamá de Paulette, como personaje de la serie, causan un daño moral, porque se da a entender que ella la mató, que no se preocupó, que era más drama y sátira que lo que realmente ocurrió. Al no tener ellos un consentimiento, se produce un daño de imagen por la percepción pública de una persona que no es figura pública y que no está firmando con ellos alguna especie de autorización como serie biográfica o algún otro tema”, explica.

Uno de los elementos que el equipo legal de la mamá de Paulette considera más contundente es que en los créditos finales de la serie se muestran imágenes reales de Lizette Farah, junto a la actriz caracterizada como ella, lo cual, asegura Manzo, confirma el uso indebido de su imagen sin consentimiento.

“La serie se basa más en el tema de: ‘Pasó esto. Ahora haces ese drama, te entrevistan de esta manera y da toda la imagen de que tu marido no pudo haber sido por la situación’. Incluso por cómo empieza la misma serie, dice ella: ‘Es que yo no iba a ninguna orgía ni cosas por el estilo, ni fiestas’. Entonces ya desde ahí estamos en temas que dañan la imagen”, dice Manzo.

“Te van llevando a que tú, como público, vayas entendiendo (un mensaje y decir): ‘Pues tranquila no era’. ‘Esto debió haberlo hecho así’. ‘¡Qué bárbara! Qué bien le salía estar enfrente de las cámaras’. En la propia serie lo comentan… Te van forjando una mala imagen. Te va llevando a un tema que te va recordando lo que sucedió, a los que lo vimos o que nos enteramos. También a las nuevas generaciones, pero no es la realidad esa idea que se quiere crear, por vender como un espectáculo”.

Manzo también reveló que la producción recreó con exactitud los espacios íntimos, como el cuarto de Paulette, además de utilizar nombres e imágenes de las hermanitas, aunque aclaró que, por ahora, no se busca demandar por la imagen de la otra menor, para evitarle mayores afectaciones.

“Es usado (el nombre de su otra hija). Incluso me comenta que prácticamente el cuarto de Paulette es una copia fiel y exacta del real, porque periodistas, policías, peritos entraron y tomaron tantas fotos. Lo pudieron prácticamente volver a realizar en un set. Salen fotos de las niñas… Ahorita con su otra hija (no se busca demandar por el uso de su imagen), porque lo que se busca es tratar de que tenga el menor daño posible en su vida”, menciona el abogado.