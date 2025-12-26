¿Se Puede Comprar en Línea con la Tarjeta Bienestar? En Esta Tienda Dan Descuento en Diciembre

Muchas gente está con las compras de regalos y comida para las fiestas decembrinas y de fin de año, pero una buena noticia es que todas las personas que cuenten con su Tarjeta de Bienestar tienen múltiples beneficios en diciembre 2025, por eso acá te decimos si se puede comprar en línea con esta credencial y en qué tienda te hacen descuento.

Muchas buenas noticias llegaron para los beneficiarios de los programas sociales. Por ejemplo, la titular de Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, confirmó un aumento de la Pensión Bienestar 2026, por eso en una nota ya te dijimos cuánto cobrarían adultos mayores, cuándo les pagan y la fecha en que se daría a conocer el calendario de pagos.

¿Se puede comprar en línea con la Tarjeta del Bienestar?

Todas las personas que quieran hacer comprar por internet, sí pueden pagar en línea usando la Tarjeta Bienestar en 2025. Para tener una adquisición exitosa, los beneficiarios de programas sociales deben hacer lo siguiente:

Al pagar en línea, ingresa el número de tu tarjeta, la fecha de vencimiento y el código de seguridad (CVV) que está al reverso, tal como lo harías con cualquier otra tarjeta.

Tu Tarjeta de Bienestar funciona como cualquier otra tarjeta bancaria.

¿En que tiendas hacen descuento al pagar con la Tarjeta Bienestar en diciembre 2025?

Si eres beneficiarios de uno de los programas del Bienestar y cuentas con tu tarjeta, en las tiendas SUPERISSSTE te hacen el 10 por ciento de descuento si pagas con este medio de pago. Dicho beneficio aplica del 1 de diciembre 2025 al 9 de enero 2026.

Con toda esta información, los adultos mayores y demás beneficiarios que tengan a la mano su Tarjeta Bienestar van a poder hacer compras en línea y obtener un 10% de descuento en más de 5 mil productos participantes que se encuentran disponibles en las tiendas SUPERISSSTE de todo el país.