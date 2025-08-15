Correcaminos va por la melena

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Tras el empate de último minuto 1-1 ante La Paz, Correcaminos regresa al estadio Marte R. Gómez este viernes para enfrentar su compromiso de la fecha 3 del Apertura 2025 de la Liga Expansión MX ante Leones Negros.

Siendo el partido inaugural de la jornada, el Marte R. Gómez recibirá al actual monarca de la Liga a partir de las 19:00 horas, donde el equipo dirigido por el uruguayo Héctor Eugui buscará su primera victoria en el torneo.

Actualmente, el representante de la UAT llega a este compromiso con dos unidades, producto de dos empates —ante Atlético Morelia y Atlético La Paz—, en los que tuvo que remar contra corriente para rescatar el resultado.

Por su parte, Leones Negros viene de sumar tres puntos importantes en casa, tras vencer 4-2 a la Trinca Fresera de Irapuato, en un partido donde la ofensiva encabezada por Carlos Fierro terminó dando buenos dividendos al cuadro tapatío.

Ambos equipos se mantienen en la parte media de la tabla general: Leones Negros en séptimo lugar con tres puntos y Correcaminos en octavo con dos.

Goleada histórica

Una de las victorias más abultadas que ha vivido el Marte R. Gómez ocurrió en el Clausura 2020, cuando Correcaminos derrotó 6-2 a Leones Negros, con destacada actuación del paraguayo Julio Sebastián Doldán.

Antecedente

En sus últimas cinco visitas al Marte, los felinos han logrado cosechar buenos resultados: tres victorias, un empate y solo una derrota.

Esa única derrota se registró en el Clausura 2023, cuando Correcaminos se impuso 3-1.