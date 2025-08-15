AFFET entrega 300 certificaciones a entrenadores

Cd. Victoria, Tamaulipas.– El presidente de la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness de Tamaulipas (AFFET), Gastón Cavazos Perales, informó que tan solo en lo que va de 2025 se han entregado 300 certificaciones a entrenadores de gimnasio.

“Fue un año importante para la certificación de entrenadores en Tamaulipas. Obtuvimos una cifra significativa, por lo que esperamos que en el siguiente semestre se logre incrementar el número de profesionales certificados”, comentó.

Señaló que actualmente se imparte el cuarto y último módulo del programa de certificación. “Hemos abarcado todo el estado. Es importante, ya que en cada municipio se ofrece esta capacitación tanto a entrenadores de gimnasio como a entrenadores personalizados”, indicó.

Explicó que la capital del estado ha sido el epicentro de las certificaciones, aunque también se han realizado en municipios como Reynosa, Matamoros, Tampico y Madero.

“Lo importante es que hemos ido creciendo y actualizando a los entrenadores con nuevas técnicas y rutinas, las cuales mejoran su desempeño como instructores”, concluyó.