Llega el módulo final de la certificación AFFET

Cd. Victoria, Tamaulipas.– La Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Tamaulipas invita a instructores, entrenadores, aspirantes, usuarios de gimnasio, estudiantes, atletas y público en general a participar en la Certificación de Entrenadores Profesionales Personalizados, correspondiente al Módulo IV de IV, que se llevará a cabo los días 23 y 24 de mayo de 2026 en Ciudad Victoria. Las sedes serán el Hotel City Express y Pulso Gym Norte.

Este importante evento académico-deportivo contará con la participación del ponente Ing. Jorge Alejandro Izaguirre Olivares, “El Titán”, capacitador oficial de la AFFET y juez nacional, quien compartirá conocimientos especializados en nutrición deportiva, macronutrientes y micronutrientes aplicados al rendimiento físico, planificación de dietas específicas, así como recomendaciones prácticas para el diseño de programas alimenticios. Además, se desarrollará un taller de entrenamiento y se aplicará un examen final como parte del proceso formativo.

La certificación también está abierta para personas que no hayan cursado los tres módulos anteriores, brindando la oportunidad de integrarse a este proceso de profesionalización en el ámbito del fitness. Al concluir este cuarto módulo, quienes hayan completado la totalidad del programa recibirán constancia, certificación oficial y una playera tipo polo bordada de la AFFET.

Los interesados pueden solicitar mayor información e inscribirse comunicándose al número celular 834 301 01 55. Asimismo, se invita a aprovechar las promociones disponibles por tiempo limitado.

Este evento representa una excelente oportunidad para fortalecer conocimientos, mejorar el desempeño profesional y elevar el nivel del entrenamiento personalizado en la región.