Correcaminos Premier encara su último reto del torneo ante Real Apodaca

Será este sábado cuando Correcaminos Premier se enfrente a su similar de Real Apodaca, en acciones de la jornada 26 de la segunda vuelta del Torneo 2025-2026 de la Liga Premier, Serie A.

Los jugadores naranjas desarrollaron con éxito sus entrenamientos en el Estadio Eugenio Alvizo Porras y en el Gimnasio Multidisciplinario de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

El partido se disputará en punto de las 10:00 horas en el Estadio Eugenio Alvizo Porras de la capital tamaulipeca, donde los elementos del plantel entregarán todo de sí en este cierre de campaña.

Después de este duelo, el equipo de la UAT continuará con sus entrenamientos para posteriormente tomar un breve descanso, con miras a la pretemporada rumbo al inicio del Torneo 2026-2027 de la Liga Premier.