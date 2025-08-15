Convocan a la Copa Osos 3×3

Cd. Victoria, Tamaulipas. – La Universidad La Salle Victoria lanzó la invitación oficial a todos los equipos de baloncesto para participar en la Copa Osos 3×3, que se llevará a cabo del 19 al 21 de septiembre en el gimnasio universitario.

El torneo reunirá a talentos locales y regionales en las ramas femenil y varonil, distribuidos en las siguientes categorías:

Infantil: 2014–2015 y 2012–2013

Juvenil: 2010–2011 y 2008–2009

Universitarias: Sub-20 (18 a 20 años) y Sub-24 (21 a 24 años)

Entre los requisitos de inscripción se solicitan: CURP, carta responsiva firmada y cédula de inscripción del equipo.

La cuota de inscripción es de 1,200 pesos por equipo, con arbitraje incluido. La premiación será de 6,000 pesos para el primer lugar y 4,000 pesos para el segundo lugar.

Para informes e inscripciones, comunicarse al número 834 100 7003.