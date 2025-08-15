Inician inscripciones a la Paralimpiada Estatal CONADE 2025

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con el compromiso de impulsar el deporte adaptado y fomentar la inclusión, el Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través del Instituto del Deporte, anuncia la realización de la Paralimpiada Estatal CONADE 2025, competencia que tendrá carácter de selectivo rumbo a la etapa nacional.

Manuel Virués Lozano, director del INDE Tamaulipas, dijo que las acciones se desarrollarán en dos sedes y fechas: del 15 al 17 de agosto en Reynosa, y del 21 al 24 de agosto en Altamira y Tampico. Las disciplinas convocadas son baloncesto sobre silla de ruedas, boccia, para atletismo, para ciclismo, para danza deportiva, para natación, para powerlifting y para tenis de mesa.

Este evento reunirá a las y los mejores atletas del estado, quienes buscarán las marcas y resultados que les permitan representar a Tamaulipas en la Paralimpiada Nacional CONADE 2025, programada entre septiembre y octubre en Aguascalientes.

El funcionario señaló que el gobierno humanista que encabeza Américo Villarreal Anaya, reafirma que la inclusión y la igualdad de oportunidades son ejes prioritarios, brindando a las y los atletas paralímpicos las condiciones para desarrollar su máximo potencial y poner en alto el nombre de Tamaulipas.

Para inscribirse y conocer información sobre registros y fecha límite, podrán consultar la convocatoria: (https://www.tamaulipas.gob.mx/deporte/wp-content/uploads/sites/18/2025/08/convocatoria-para-estatal-2025.pdf) o comunicarse al teléfono (834) 316 9630.