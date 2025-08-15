Correcaminos recibe a Calor en Tampico

Tampico, Tamaulipas.- Todo está listo para que este viernes el deporte ráfaga profesional regrese a Tampico, con la serie ente Correcaminos ante Calor de Cancún, en lo que será la jornada 15 de la Temporada 2025 de la Liga Caliente de la LNBP Varonil.

La serie se disputará a las 19:15 horas en el Gimnasio Multidisciplinario de UAT campus Tampico, este viernes y sábado, donde el cuadro de Luis García Sevilla tratará de cortar la racha negativa, ante la quinteta de Quintana Roo.

Correcaminos actualmente se encuentra en zona de Playinn, por lo que busca afianzarse en la mitad de la temporada y afianzarse entre los mejores ocho, al tener un récord de 3 victorias y 11 derrotas.

Mientras que Calor de Cancún está en el octavo puesto con seis victorias y ocho derrotas.

MÁS DINAMICO

El equipo de la UAT se mostró más dinámico, tras las incorporaciones de Damien Daniels y Charles García, quienes tuvieron un partido destacado ante Halcones de Xalapa, donde Correcaminos se mostró más solido a la ofensiva.