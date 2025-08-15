Presentan juego de Leyendas América vs Chivas en Ciudad Victoria

Por: Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La capital tamaulipeca se vestirá de nostalgia y pasión futbolera el próximo 23 de agosto a las 18:30 horas en el estadio Eugenio Alvizo Porras de la UAT, cuando las leyendas del Club América y Chivas se enfrenten en un partido que promete revivir viejas glorias y encender la rivalidad más famosa del fútbol mexicano.

La presentación oficial se realizó en rueda de prensa, encabezada por Isaac Terrazas y Enrique “Chatón” Enríquez, quienes dieron a conocer los detalles del encuentro. Entre juegos infantiles y dinámicas con los aficionados, se anunció que la cita será un evento familiar, pensado para acercar a las nuevas generaciones a las figuras históricas de ambos equipos.

Figuras confirmadas

Por el lado de las Águilas del América, destacan nombres como Navarrete, Reinaldo Navia, ‘Torito’ Silva, Paul Aguilar, ‘Maza’ Rodríguez, Aquivaldo Mosquera, Salvador Cabañas, ‘El Apache’ Ariel González, Isaac Terrazas, Alvin Mendoza, Kevin Rojas, ‘Jagger’ Martínez, Alejandro Argüello, Chuy Mendoza, ‘Chepe’ Guerrero, Paco Torres y Efren Hernández. Además, existe la posibilidad de que se sumen Cuauhtémoc Blanco y Luis Roberto Alves “Zague”, lo que incrementa la expectativa entre los aficionados.

En el equipo de Chivas, se alistan Ramón Ramírez, Joel ‘Tiburón’ Sánchez, Paulo César ‘Tilon’ Chávez, ‘Avión’ Ramírez, Héctor ‘Pirata’ Castro, ‘Venado’ Medina, Héctor Reynoso, Gustavo ‘Gusano de Seda’ Nápoles, Camilo Romero, Sergio ‘Gaucho’ Ávila, Amaury Ponce, ‘Aris’ Hernández y Jorge ‘Chatón’ Enríquez.

El choque de leyendas entre América y Chivas no solo busca revivir la intensidad de los clásicos de antaño, sino también ofrecer un espectáculo para toda la familia, donde la convivencia, la fotografía y el recuerdo serán tan importantes como el marcador final.