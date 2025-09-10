Correcaminos quiere Playinn

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Correcaminos suma su novena victoria en la Temporada 2025 de la Liga Caliente de la LNBP y sigue en la búsqueda de un lugar en los Playinn, esto luego de vencer a Santos de San Luis 87-85.

Con una canasta de último segundo de Taylor Jhonson, la quinteta que dirige Luis García Sevilla viene de menos a más en la duela del Gimnasio Miguel Barragán, con esta victoria se mantiene en el noveno puesto de la tabla general.

Correcaminos tuvo un inicio complicado y es que, en la pintura, el cuadro de Santos lograba ponerse arriba en el tablero en los primeros 10 minutos de juego 23-19.

Para el segundo cuarto el “Ave tamaulipeca” tuvo su periodo más productivo en el juego, esto al lograr hacer 27 puntos, pero esto aun así la ventaja seguía siendo para el local al acabar 50-46.

En el complemento la “Legión extranjera” de Correcaminos encabezada por Charles García, Damien Daniels y Taylor Jhonson, fue letal para la quinteta potosina y es que la UAT se fue arriba en el juego 71-68.

El último cuarto fue de ida y vuelta en la pintura y es que ambos equipos se fueron con todo al ataque, donde Correcaminos volvía a retomar el camino del triunfo, al vencer con una canasta en los últimos segundo de Taylor Jhonson para vencer a los potosinos en casa 87-85.

En lo individual, Charles Garcia fue el más productivo para Correcaminos en la duela, al generar 20 puntos para el equipo; mientras que por los locales Alex Williams hizo 19 puntos.

Ahora la UAT regresará el día de mañana para el segundo juego de la serie cuando enfrente a Santos San Luis a las 20:00 horas en el gimnasio Miguel Barragán.