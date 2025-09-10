En el Clásico XLII se pronostica un lleno

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Todo parece indicar que este Clásico Tamaulipeco XLII, abarrotará el Estadio Marte R. Gómez, este próximo viernes a las 19:00 horas, esto debido que las aficiones de Correcaminos y la Jaiba Brava se encuentran entre las tres mejores de la Liga de Expansión MX.

Actualmente ambos equipos suman un total de 40 mil 972 aficionados en tres compromisos como local, donde la Jaiba Brava supera a Correcaminos con 970 aficionados.

El cuadro sureño tiene 20 mil 970, en las jornadas 1, 3 y 6; mientras que el representante de la UAT suma 20 mil 002 en las fechas 1, 3 y 5 del presente Torneo Apertura 2025.

Ambos equipos solo están por debajo del recién llegado de la Liga Premier, la ‘Trinca Fresera’ de Irapuato quien en estás tres jornadas suman un total de 31 mil 281.

Luego de seis jornadas disputadas, la Liga de Expansión tiene un aforo de 156 mil 193 aficionados, por lo que los cuadros tamaulipecos tienen el 26.23 por ciento de este número.

De acuerdo con el calendario de juego, el Clásico Tamaulipeco estará inaugurando la jornada 7 de este Apertura 2025, a las 19:00 horas, donde la sede de este compromiso será ni más ni menos que el inmueble del 17 Carrera Torres