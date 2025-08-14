Correcaminos jugará en Tampico

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Correcaminos UAT regresa a Tampico y como en los viejos tiempos, busca sentirse como en su casa, esto cuando enfrente en la octava serie de la Temporada 2025 de la Liga Caliente de la LNBP Varonil, a la quinteta de Soles de Cancún.

Con la finalidad de que el deporte ráfaga profesional llegue a cada rincón de Tamaulipas, la jornada 15 y 16 se estará desarrollando en el sur del Estado, donde Correcaminos busca cortar la racha negativa que actualmente tiene.

Ambos compromisos se estarán jugando en el Multidisciplinario de la UAT campus Tampico a las 19:15 horas, partido que anuncia el regreso del ‘Ave universitaria’ a la zona sur de Tamaulipas.

El presentante de la UAT en la LNBP, viene de una serie muy cerrada ante el cuadro de Halcones de Xalapa, donde los veracruzanos terminaron llevándose ambos compromisos.

Mientras que el Calor de Cancún, viene de ganar en casa ante el equipo de Panteras de Aguascalientes.

Cabe señalar que la última vez que estuvo Correcaminos Varonil en Tampico fue en el 2022, donde vencieron a Soles de Mexicali, dentro de la actividad de la Liga Nacional de Basquetbol Profesional.