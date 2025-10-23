Correcaminos es un símbolo de Victoria: Filizola

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.– El expresidente de Correcaminos y ahora integrante del Consejo Deportivo del club, Francisco Filizola González, señaló que “Correcaminos es un símbolo de Victoria, es un símbolo de la Universidad”.

Durante la presentación de la nueva directiva del equipo, Filizola comentó cómo será su relación con el presidente Armando Arce Serna y con su amigo Enrique de la Garza Ferrer.

“Yo en lo que te puedo ayudar es con los años acumulados, desde que nació el equipo. No soy ave de paso, y esa es también la forma de pensar de Enrique de la Garza Ferrer. Es nuestro compromiso mutuo con Armando y con todo el consejo: que la experiencia, los errores cometidos —que fueron muchos— y los aciertos —que fueron pocos—, sirvan para evitar que se repitan”, expresó.

Resaltó que el nuevo consejo trabajará con dedicación y planeación, ya que un equipo sin objetivos claros no puede avanzar.

“Ahorita el gran reto para este consejo, y fundamentalmente para la directiva, será lograr que la afición recupere la confianza en ese símbolo. Eso es muy importante. No nos olvidemos de una cosa: Correcaminos es un símbolo de Victoria, es un símbolo de la Universidad, y eso Armando lo tiene perfectamente claro; ya lo vivió en carne propia”, afirmó.

Finalmente, Filizola subrayó que su regreso a la institución no obedece a una revancha, sino a “una nueva oportunidad para devolverle a Correcaminos su nombre, su idea y su proyecto”.