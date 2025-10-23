Correcaminos apuesta por la experiencia en su nueva directiva

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas presentó este miércoles a su nueva directiva, encabezada por el contador público Armando José Arce Serna, quien asumirá la presidencia del club con el reto de fortalecer al equipo y regresar a los primeros planos.

La presentación se llevó a cabo en el salón del Edificio Centro de Gestión del Conocimiento de la UAT, donde Arce Serna dio a conocer a los integrantes de su equipo de trabajo y del consejo del club.

La directiva quedó conformada por:

C.P. Armando José Arce Serna, presidente

Lic. Adrián Martínez de León, vicepresidente

Lic. Manolo Campo Filizola, director de operaciones

Lic. Enrique de la Garza Montoto, director deportivo

Además de Ricardo Chávez Medrano.

Como parte de un patronato o consejo consultivo estarán:

Lic. Francisco Filizola González, Lic. Enrique de la Garza Ferrer, C.P. Gerardo Assad Montelongo, Lic. Conrado de la Garza Montoto, Roberto Boesh Santos y Leonardo Franco Hernández.

Arce agradeció el respaldo del rector de la UAT, MVZ Dámaso Anaya Alvarado, destacando el compromiso de la nueva mesa directiva con el equipo y la afición.

“Estamos contentos de iniciar este proyecto. A todos los que estamos aquí nos gusta el futbol, queremos a Victoria y queremos a Correcaminos. Nos interesa que el equipo esté en los primeros lugares y vamos a fortalecer al club”, señaló el presidente.

Por su parte, el vicepresidente Adrián Martínez de León subrayó la importancia de este nuevo ciclo y el papel que juega Correcaminos en la identidad de Ciudad Victoria.

“Todos queremos que le vaya bien al equipo. Es el equipo de nuestra ciudad, el que queremos dejar a nuestros hijos. Correcaminos puso a Victoria en el mapa en 1987, con el ascenso, y queremos dejar una buena huella y un buen legado”, dijo “Güero Tota” como se le dice de cariño.

Con esta nueva directiva, el club universitario busca dar un nuevo impulso al proyecto deportivo y reconectar con la afición victorense, apelando a la pasión y el sentido de pertenencia que históricamente han caracterizado al equipo azul-naranja.