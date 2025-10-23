Reynosa encabeza percepción de inseguridad en Tamaulipas: INEGI

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 23 de octubre.-Reynosa se ubicó entre las diez ciudades más inseguras del país, al registrar que el 88.1 por ciento de sus habitantes mayores de 18 años se sienten en peligro, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI correspondiente a septiembre de 2025.

El estudio revela que la ciudad fronteriza supera por amplio margen el promedio nacional, situado en 63 por ciento, lo que refleja una alta percepción de inseguridad entre sus habitantes. Reynosa se mantiene así como una de las urbes con mayor desconfianza hacia las condiciones de seguridad pública.

En Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas, el 53 por ciento de los encuestados manifestó sentirse inseguro, mientras que en Nuevo Laredo la cifra se redujo al 38.4 por ciento. En contraste, Tampico registró el nivel más bajo del estado, con solo el 22.1 por ciento de su población que percibe inseguridad.

De acuerdo con el reporte, los lugares donde los tamaulipecos dicen sentirse más vulnerables son los cajeros automáticos ubicados en la vía pública, el transporte público, las calles, las carreteras y los bancos.

En menor medida, la percepción de inseguridad también alcanza a espacios como los mercados, los parques, los centros comerciales, los centros de trabajo, las viviendas y las escuelas, aunque con porcentajes más bajos.

El INEGI explicó que la finalidad de la encuesta es generar información que permita conocer cómo perciben los ciudadanos la seguridad pública en sus ciudades y cómo varía según el tipo de espacio.

Además, los resultados buscan servir como base para la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas que atiendan las preocupaciones de la población sobre la inseguridad urbana.