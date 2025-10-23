Reclama Ramos Charre respeto a la autonomía electoral

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 23 de octubre.-El presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), Juan José Ramos Charre, sostuvo que defenderá la autonomía de los organismos electorales locales frente a cualquier intento de centralizar las elecciones en el Instituto Nacional Electoral. Aseguró que los tamaulipecos deben seguir siendo quienes organicen los procesos comiciales estatales y municipales.

Ramos Charre informó que ya solicitó participar como ponente en el foro nacional que se llevará a cabo el próximo 7 de noviembre en Ciudad Victoria, dentro del ciclo de encuentros impulsados por la comisión presidencial encargada de escuchar propuestas sobre posibles reformas al sistema electoral.

El presidente del IETAM explicó que estos foros, organizados a nivel nacional, buscan recabar las opiniones de la sociedad civil, la academia y los liderazgos políticos sobre cómo mejorar el marco constitucional y normativo en materia electoral.

“Tenemos la responsabilidad de integrar las autoridades electorales participemos con propuestas de mejora al marco constitucional, no solo político sino también de las elecciones”, manifestó el funcionario al detallar su intención de aportar desde la perspectiva de los institutos locales.

Precisó que la Presidencia de la República habilitó estos espacios para recibir aportaciones que fortalezcan la legalidad de los procesos democráticos y confió en que en los próximos días se confirme su participación como ponente en el foro de Tamaulipas.

“Esperemos que los días previos al evento podamos conocer si fue aceptada nuestra participación como ponente en dichos encuentros”, comentó Ramos Charre, quien subrayó la importancia de abrir el debate sobre el papel de los órganos electorales estatales.

Finalmente, el titular del IETAM advirtió que “no hay ninguna iniciativa desde la Presidencia de la República ni del Poder Legislativo Federal” que busque desaparecer a los institutos locales, por lo que consideró fundamental mantener viva la reflexión sobre el federalismo electoral.