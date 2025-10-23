¿Apio Quijano se casa con Juan Pa Serrano? El influencer le da el anillo y él responde: “Cállate, ¿es en serio?”

Apio Quijano emocionó a sus seguidores al compartir un video en el que su novio, el influencer Juan Pa Serrano ¡le da el anillo! El anuncio lo hizo a través de un video publicado el martes 21 de octubre, en el que mostró el instante exacto en que su novio se arrodilla para preguntarle: «¿Quieres tener una ceremonia conmigo?”. El integrante de Kabah compartió el momento acompañado de un mensaje en el que agradeció el cariño de sus seguidores, quienes han seguido de cerca su historia de amor, pero ¿Cuál fue su respuesta? ¡Le dijo “Cállate, ¿es en serio?”! ¿No aceptó o quedó en shock?

¿Apio Quijano aceptó la propuesta de matrimonio de Juan Pa Serrano?

En el video compartido en sus redes sociales, Apio Quijano mostró algunos de los destinos que ha visitado junto a su pareja Juan Pa Serrano a lo largo del año. Entre sonrisas y paisajes románticos, se observa el instante en el que Juan Pa se arrodilla frente a él para hacerle la gran pregunta. Según explicó el cantante, el momento ocurrió en junio, pero decidieron mantenerlo en privado durante unos meses antes de compartirlo con el público.

Ante la propuesta en el clip se ve al cantante reaccionar, ¡estaba en shock!

“Cállate, ¿es en serio? No es cierto… no mames, Juan”.

Luego de ese momento, procedió a abrazarlo fuerte y decirle: «¡Qué tonto eres!” y viendo su anillo dijo: “Está hermoso”.

Acompañado del video, el cantante escribió:

“Este gran momento ocurrió en junio y fue un momento súper bonito y especial para nosotros. No sabíamos si compartirlo o hacerlo sólo nuestro porque representa una celebración de los años que llevamos juntos y de la historia que hemos escrito año con año” Apio Quijano

Todo indica a que ¡sí aceptó!