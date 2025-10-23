Licenciados en Enfermería y Pasantes en Servicio Social ya Pueden Prescribir Medicamentos

Las personas licenciadas en Enfermería, así como pasantes o en servicio social, ya pueden prescribir medicamentos. Te damos los detalles al respecto de lo que se publicó hoy 22 de octubre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Este martes, el DOF dio a conocer el acuerdo por el que se emiten lineamientos que determinan el procedimiento y los criterios para la prescripción de medicamentos a los que deberán sujetarse las personas licenciadas en Enfermería, así como las personas pasantes, en servicio social, de las siguientes carreras, referidas en el artículo 28 Bis de la Ley General de Salud.

Con Licenciatura en Enfermería

Con Licenciatura en Enfermería Pasantes de la carrera de Medicina

Pasantes de la carrera de Medicina Homeopática

Pasantes de la carrera de Cirujano Dentista

Pasantes de la carrera de Enfermería de nivel Licenciatura.

Se establece que las personas pasantes de Enfermería de nivel Licenciatura podrán prescribir medicamentos del Compendio Nacional de Insumos para la Salud, en los casos de las modalidades correspondientes a la prescripción inicial o autónoma y la prescripción colaborativa, en los establecimientos de atención médica del Sistema Nacional de Salud en los cuales prestan su servicio social.