Correcaminos es líder en Premier

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Luego de haber empatado 0-0 ante El Calor de Reynosa y mantener el invicto en el Apertura 2025 de la Liga Premier de la Segunda División Correcaminos se convierte en el líder de la tabla de filiales.

Un total de dos victorias y cuatro empates tienen a la UAT en lo más alto de dicha tabla, con un total de 10 unidades, dejando en el segundo puesto a los Leones Negros quien tiene ocho puntos en el torneo.

En el tercer puesto está Celaya con siete puntos, en tanto que Aguateros Club Deportivo Uruapan se a quedado rezagado con tres puntos.

Por su parte el cuadro de Mineros Fresnillo es el último de la tabla general con cuatro unidades en el certamen.

CORRECAMINOS PELEA EL GRUPO 2

Mientras que en lo que respecta al grupo 2, la filial de la UAT es quinto general, solo por debajo de Real Apodaca quien tiene 19 unidades; seguido por FC Santiago y Club Calor de Reynosa ambos tienen 11 puntos.

En tanto que Zacatepec tiene los mismos puntos que Correcaminos al sumar 10 puntos.