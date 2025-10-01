Corredores celebran el 15º aniversario de la UTMART en La Pesca

Soto La Marina, Tamaulipas .— En un ambiente de celebración y energía deportiva, la Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas (UTMART) llevó a cabo este domingo 28 de septiembre una carrera pedestre de 5 kilómetros como parte de las actividades conmemorativas por su 15º aniversario.

Más de 200 corredores se dieron cita en la playa La Pesca para recorrer una ruta emblemática que inició en el laboratorio conocido como El Tortuguero, avanzó hacia la entrada principal de la playa y se extendió hasta la zona de Playa Chica. Con el Faro como punto de referencia, los participantes retomaron el trayecto por la orilla del mar hasta llegar a la meta.

El rector de la UTMART, Guadalupe Acosta, encabezó el arranque y, además de ofrecer un mensaje de bienvenida, se unió al recorrido junto a la comunidad universitaria.

Durante la ceremonia de premiación, la presidenta municipal de Soto La Marina, Glynnis Jiménez Vázquez, reconoció el esfuerzo de los corredores y destacó la importancia de este tipo de actividades para fortalecer la unión comunitaria y fomentar la práctica deportiva en la región.

La carrera se consolidó como uno de los eventos más significativos dentro de las celebraciones del aniversario, dejando una experiencia inolvidable tanto para los participantes como para la comunidad que se sumó con entusiasmo al festejo.