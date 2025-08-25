Correcaminos consigue su primera victoria en el festejo de su 45 aniversario

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Sin desplegar su mejor fútbol, Correcaminos celebró su 45 aniversario con una victoria de 2-0 sobre los Coyotes de Tlaxcala, en partido correspondiente a la jornada 4 de la Liga de Expansión MX, disputado este domingo en el Estadio Tahuicole.

El encuentro, conocido como el “Clásico Animado”, se definió con goles de Fabián Salas y Jesús “Propela” García. Por su parte, los Coyotes sufrieron la anulación de tres anotaciones.

Durante la primera mitad, el equipo de la UAT intentó competir, pero Tlaxcala mostró mayor dominio en el terreno de juego. Incluso, al minuto 32, los locales habían marcado, pero el árbitro invalidó la acción al considerar que el delantero Erik Robles Hernández empujó a Fernando “Soldado” García. Con ello, el marcador se mantuvo 0-0 al descanso.

El primer gol cayó al minuto 49, tras un tiro de esquina cobrado por Giovanni Hernández, quien mandó un centro preciso para que Fabián Salas conectara de cabeza y pusiera el 1-0.

Coyotes respondió con intensidad, pero nuevamente se vieron frustrados por las decisiones arbitrales. Christian Oliveira Silva había empatado el encuentro, sin embargo, la anotación fue anulada por fuera de lugar. Más tarde, un gol de Salomón Obama también fue invalidado.

Finalmente, al minuto 87, Jesús “Propela” García aprovechó un rebote dentro del área para empujar el balón al fondo de la red y sellar el 2-0 definitivo a favor de los universitarios.

Con este resultado, Correcaminos sumó su primera victoria del torneo y llegó a cinco puntos, colocándose en la octava posición de la tabla general. El próximo compromiso de los azul-naranja será el viernes 29 de agosto en el Estadio Marte R. Gómez, cuando reciban a Tepatitlán.