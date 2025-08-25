Inaugura Ayuntamiento calle en la Libertad II

Con obras y hechos, el gobierno de Victoria que preside el alcalde de Victoria Lalo Gattás, continúa dando respuesta a compromisos y peticiones de habitantes de la Capital de Tamaulipas.

Está semana, entregó la pavimentación con carpeta asfáltica de 4,167 metros cuadrados de la calle Las Flores en la colonia Libertad II, que conecta la avenida Zeferino Fajardo y Díaz Ordaz en beneficio de 9,551 beneficiarios de ese importante sector.

En la colonia Azteca, acudió con su esposa Lucy de Gattás, a dar respuesta a la petición de los vecinos de la calle San Fernando, entre Ahuizotl y Moctezuma, para activar el circuito de alumbrado público donde se instalaron ocho luminarias última generación que demandaban 600 familias.

Con el secretario de Obras Públicas del Municipio, Eusebio Alfaro, superviso los trabajos de rehabilitación del puente peatonal Lomas del Santuario, en el que se refuerza la cimentación de la estructura para que al inicio del próximo ciclo escolar estudiantes de instituciones de la zona puedan utilizarlo en beneficio de su seguridad.