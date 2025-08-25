Se han registrado 28 incendios forestales y 1,500 has afectadas en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.-Dos incendios forestales registrados la semana pasada en Jaumave, en el Área Natural Protegida de la Mariposa Monarca, elevaron las estadísticas de la temporada a 28 incendios y 1,500 hectáreas de superficie afectada.

Sin embargo ningún incendio habría dañado arboles, sino arbustos, matorrales y hojarascas, confirmó Luis Gonzáles de la Fuente, coordinador de Protección Civil del Estado

El funcionario dijo que la temporada 2025 de incendios forestales sigue abierta por lo que pidió tomar precauciones en las zonas naturales de Tamaulipas.

En cuanto a los incendios en el Área Natural Protegida en Jaumave, señaló que brigadistas de Protección Civil y de la Comisión Nacional Forestal atendieron la emergencia. «Se estuvo trabajando y fue liquidado en su totalidad».

Estos incendios, dijo, afectaron 35 hectáreas de superficie. Sin embargo la humedad y el registro de lluvias en la zona serrana de Tamaulipas facilitó su combate y extinción

González de la Fuente sostuvo que la actual temporada de incendios forestales no ha sido alta en la entidad, por lo que no se hab registrado afectaciones significativas en las zonas naturales.

«Todavía sigue la temporada de incendios forestales ahorita nos han ayudado mucho las lluvias que se han registrado en la sierra», apuntó.