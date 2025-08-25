Preveen trasvase de NL a Tamaulipas, pero depende de las lluvias

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 25 de agosto. -Dependiendo del nivel de precipitaciones que sucedan en Tamaulipas y Nuevo León durante septiembre, se determinara si se da un trasvase de la Presa El Cuchillo a la Marte R. Gomez, afirmó Raul Quiroga Alvarez, secretario de Desarrollo Hidráulico del Estado.

Dijo que si bien la mayor parte del Estado no parece sequía y registra un buen almacenamiento en las presas, el problema de escasez se vive en el norte de Tamaulipas.

Subrayó que vino cada alo, en octubre tendrá que analizarse un posible trasvase de agua de Nuevo León a Tamaulipas

Otro factor que está sucediendo, dijo, que se está extrayendo agua de las presas del norte. Sin embargo las autoridades federales no han informado a Tamaulipas sobre el volumen entregado a los agricultores.

«Lo que sabemos es que el plan de riego del Distrito 026 se cerró hace un par de meses y se ha seguido sacando agua: 10 metros cubicos por segundo de manera constante», expuso

Quiroga Alvarez dijo que persiste la duda si esa agua es para beneficio de las ciudades fronterizas o si se esta

haciendo una entrega de agua a Estados Unidos «pero solamente la federación tiene el dato», concluyó.