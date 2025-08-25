Se inscriben 70 mil mujeres de Tamaulipas para recibir la pensión de 60-64 años

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 25 de agosto. -En la víspera de que concluya el registro de mujeres de 60 a 63 años para recibir pensión federal, en Tamaulipas se han registrado 70 mil beneficiarias, informó Luis Lauro Reyes Rodríguez, delegado de los programas federales

El funcionario dijo que la etapa de registro terminará el último día de agosto, pero más adelante habrá un nuevo calendario de inscripciones para recibir el beneficio.

Reyes Rodríguez expuso que esas 70 mil mujeres recién inscritas se sumarán a otras 25 mil que ya están recibiendo el pago. De acuerdo al delegado, la pensión asciende a 3 mil pesos bimestrales.

Llamó a las interesadas a aprovechar los días que quedan de agosto para acudir a realizar su inscripción. «Estamos en la etapa en la cual se está integrando a mujeres de 60 a 64 años y también a adultos mayores aquí en Tamaulipas», declaró.

Subrayó que las personas que cumplan el requisito de estar en el rango de edad serán inscritos a fin de que próximamente puedan empezar a recibir su pensión federal.