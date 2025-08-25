¿Quién es el novio de Shiky, habitante nominado de ‘La casa de los famosos México 2025’?

Shiky se volvió tendencia en redes sociales tras ser nominado en ‘La casa de los famosos México 2025’. Su posible salida del concurso ha hecho que muchos quieran saber más sobre su vida, principalmente, quién es su pareja actual.

Recordemos que, en su momento, el conductor español admitió estar muy nervioso por su ingreso a ‘La casa’, pues no quería que, por sus errores, terminaran atacando a su pareja. Aquí te contamos quién es Abraham Omar Lugo, el novio de Shiky.

¿Quién es Abraham Omar Lugo, novio de Shiky, habitante de La casa de los famosos México?

Abraham Omar Lugo, novio de Shiky, es un chef y mercadólogo de origen mexicano que nació el 30 de marzo de 1980, actualmente tiene 45 años.

Hace algunos años, fundó su propia panaderia llamada ‘Panqué bonito’, ubicada en Coyoacán, Ciudad de México. A diferencia de su pareja, no pertenece al mundo del espectáculo, ni tampoco es muy activo en redes sociales.

Lo poco que publica en Instagram, plataforma en la que tiene poco más de 7 mil seguidores, es relacionado con algunas cosas de su vida o momentos con el actual participante de ‘La casa de los famosos México 2025’.

En una de sus últimas publicaciones, dejó ver el gran amor que le tiene a Shiky, asegurando que, sin importar la situación, “lo volvería a escoger”.

“Yo te elegiría cada vez sin dudarlo. Qué bonita es la vida contigo, te mereces lo mejor del universo. ¡Feliz cumpleaños mi Chaparrito, que te quiero muy feliz, pleno y conmigo”, expresó.

¿Cómo comenzó la relación entre Shiky, habitante de ‘La casa de los famosos México 2025’, y su novio Abraham Omar Lugo?

La relación entre Shiky, habitante de ‘La casa de los famosos México 2025’, y su novio, Abraham Omar Lugo, comenzó hace nueve años por un mensaje en redes sociales.

Shiky usó su cuenta de X (antes Twitter) para expresar que no se encontraba muy bien. Ante esto, Abraham, quien aparentemente era su seguidor, le mandó mensaje para saber cómo se encontraba.

A partir de eso, comenzaron a platicar y meses después se conocieron en persona. Tras un tiempo de tratarse solo como amigos, se hicieron novios y están a unos meses de cumplir 10 años como pareja.

El chef ha sido un gran apoyo para Shiky, quien lo ha descrito como la persona más especial de su vida. A pesar del tiempo que llevaban juntos, el mercadólogo conoció a la familia de la celebridad hasta principios de este año. Él viajó a España para convivir con ellos.

Si bien su relación es más que formal, Shiky no tiene planeado pedirle matrimonio, al menos por el momento. En una plática en ‘La casa’ contó que, en su momento, fueron a una fiesta que le quitó las ganas de casarse.