Este 11 de agosto, se lleva a cabo la tercera prueba por el liderazgo en ‘La casa de los famosos México’. En medio de la incertidumbre por saber quién se convertirá en el líder de la semana, se asegura que Shiky y Priscila Valverde, quienes quedaron de finalistas, hicieron trampa.
¿Quiénes quedaron finalistas en la tercera prueba del líder en ‘La casa de los famosos México 2025’?
Los 13 habitantes que quedan en ‘La casa de los famosos México 2025’ participaron en una dinámica llamada ‘Sirenas y tritones’. El juego se dividió en cuatro rondas:
- Primera ronda: Alexis Ayala, Abelito, Guana y Aldo de Nigris
- Segunda ronda: Aaron Mercury, Shiky y Facundo
- Tercera ronda: Mar Contreras, Dalilah Polanco y Priscila Valverde
- Cuarta Ronda: Elaine Haro, Mariana Botas y Ninel Conde
Cada participante tuvo que usar una cola de sirena y arrastrarse por un camino hasta llegar a la meta. Una vez allí, tenían que soplar tres pelotas a tres agujeros. El primero en lograrlo, se volvería finalista.
Tras mucho esfuerzo y tensión, los finalistas fueron:
- Aldo de Nigris
- Shiky
- Priscila Valverde
- Mariana Botas
Será hasta la gala de este 11 de agosto que los cuatro famosos competirán para saber quién es el líder de la semana. Aquel que lo logre, gozará de los siguientes privilegios:
- Inmunidad en las nominaciones de esta semana
- Hacer uso de la suite junto con un acompañante
- Sacar a un participante de la placa de nominación (siempre y cuando conserve el beneficio en el duelo por la salvación)
¿Shiky y Priscila Valverde hicieron trampa en la prueba del líder de ‘La casa de los famosos México 2025’?
En medio de la espera por saber quién se convierte en el nuevo líder de ‘La casa de los famosos México 2025’, algunos fans han detectado que, presuntamente, Shiky y Priscila habrían hecho trampa durante el juego.
En el caso de la modelo, habría estirado la mano más allá de la línea permitida para recoger una pelota. Si bien la jefa especificó que podían hacer esto, siempre y cuando la bola se acercara a ellos, en las imágenes se vería que Priscila la agarró con su mano, en lugar de regresarse y buscar una de las que se encontraba a su alrededor.
En tanto que Shiky habría lanzado dos de sus pelotas fuera del límite establecido. Los usuarios mencionaron que, cuando ‘el Guana’ hizo esto, le anularon el tiro, mientras que al español simplemente se lo habrían dejado pasar.
Todo esto ha causado mucha indignación en redes sociales y hasta han comenzado a exigir que se realice de nuevo la prueba o que los famosos queden fuera del último duelo por el liderazgo. Hasta el momento, ‘la Jefa’ o la producción no se han pronunciado acerca de esto