¿Shiky y Priscila Valverde hicieron trampa en la prueba del líder de La casa de los famosos México?

Este 11 de agosto, se lleva a cabo la tercera prueba por el liderazgo en ‘La casa de los famosos México’. En medio de la incertidumbre por saber quién se convertirá en el líder de la semana, se asegura que Shiky y Priscila Valverde, quienes quedaron de finalistas, hicieron trampa.

¿Quiénes quedaron finalistas en la tercera prueba del líder en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Los 13 habitantes que quedan en ‘La casa de los famosos México 2025’ participaron en una dinámica llamada ‘Sirenas y tritones’. El juego se dividió en cuatro rondas:

Primera ronda: Alexis Ayala, Abelito, Guana y Aldo de Nigris

Segunda ronda: Aaron Mercury, Shiky y Facundo

Tercera ronda: Mar Contreras, Dalilah Polanco y Priscila Valverde

Cuarta Ronda: Elaine Haro, Mariana Botas y Ninel Conde

Cada participante tuvo que usar una cola de sirena y arrastrarse por un camino hasta llegar a la meta. Una vez allí, tenían que soplar tres pelotas a tres agujeros. El primero en lograrlo, se volvería finalista.

Tras mucho esfuerzo y tensión, los finalistas fueron:

Aldo de Nigris

Shiky

Priscila Valverde

Mariana Botas

Será hasta la gala de este 11 de agosto que los cuatro famosos competirán para saber quién es el líder de la semana. Aquel que lo logre, gozará de los siguientes privilegios: