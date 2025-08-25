Mario Delgado Afirma que Libros de Texto No Tienen Errores y se Retiró Alusión a Lorenzo Córdova

Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en la Mañanera del Pueblo de hoy, 25 de agosto de 2025, resaltó que los libros gratuitos de texto para estudiantes de nivel básico «no tienen errores» y detalló lo que ocurrirá en el caso de Lorenzo Córdova, expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE).

El funcionario fue cuestionado sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que otorgó un amparo a Lorenzo Córdova para que su nombre no aparezca en los materiales educativos. Al respecto, Delgado señaló que se cumplirá con lo señalado, aunque el acontecimiento no será borrado.

Se atendió, aunque no va a borrar el hecho (de Lorenzo Córdova), de que nunca más se debe tratar así a nuestros hermanos indígenas, es una lección imborrable, aparezca o no en los libros de texto.

Mario Delgado destaca que libros de texto gratuitos no contienen errores

Por su parte, sobre los errores de los libros de texto gratuitos de la SEP, el secretario de Educación Pública afirmó que estos ya no tienen errores: «No hay errores qué corregir, eso fue en la edición primera, que hubo mucho debate en torno a cuestiones muy pequeñas, pero son muy buenos (…) Son contenidos nuevos, se apoya el desarrollo de proyectos», dijo.