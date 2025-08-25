La cápsula Dragon de SpaceX llegó a la Estación Espacial Internacional

La nave espacial Dragon de SpaceX se acopló exitosamente a la Estación Espacial Internacional el 24 de agosto, tras un lanzamiento sin contratiempos. A bordo transporta suministros que incluyen alimentos, equipos esenciales para la tripulación y diversos experimentos científicos. Se espera que permanezca en la estación hasta diciembre, momento en el cual emprenderá su regreso a la Tierra con carga y material de investigación, finalizando su misión con un amerizaje frente a la costa de California.