CorreBasket hace sufrir a Fuerza Regia

Cd. Victoria, Tamaulipas. – Jugándole al tú por tú al sublíder de la Temporada 2026 de la LNBP Femenil, CorreBasket se despidió del torneo tras caer 82-80 ante Fuerza Regia. Con este resultado, las regiomontanas ganaron su pase a la final al ganar los dos juegos de la serie.

La tarde de este sábado se disputó el segundo compromiso de las semifinales de zona en la Liga Caliente.mx LNBP, donde la escuadra de la UAT llevó al límite a su rival, que logró asegurar la victoria en el último suspiro del encuentro celebrado en la Arena Mobil.

En el primer cuarto, CorreBasket saltó a la duela con la convicción de obligar a un tercer juego. La intensidad ofensiva les permitió cerrar el periodo con una ventaja de 26-21.

Para el segundo cuarto, las locales apretaron el paso y lograron darle la vuelta al marcador, yéndose al descanso con una pizarra de 46-43.

En la segunda mitad, Jasmine Thomas comandó la ofensiva del “Ave Universitaria”. Gracias a su efectividad, el equipo tamaulipeco recuperó la ventaja al finalizar el tercer periodo 65-64, dejando todo listo para un cierre dramático.

Fue en el último segundo del partido donde se definió el destino de la serie. Destiny Adams encestó los dos puntos definitivos que sellaron el 82-80, otorgándole a Fuerza Regia su pase a la Final de Zona.

En el plano individual, Jasmine Thomas fue una auténtica pesadilla para la defensiva regia al firmar una tarjeta de 20 puntos. Por parte de las locales, Destiny Adams fue la figura clave, igualando la producción con 20 unidades en la duela.