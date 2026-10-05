Carrera con causa busca visibilizar la lucha de los bebés prematuros

Por Ricardo Flamarique

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con el objetivo de generar conciencia sobre los retos que enfrentan los bebés que nacen antes de término y sus familias, el próximo 15 de noviembre se llevará a cabo en Ciudad Victoria la Carrera con Causa 3K y 5K, en el marco del Día Mundial del Prematuro.

Bajo el mensaje “Yo soy prematuro y soy un guerrero”, la actividad reunirá a corredores, familias y ciudadanía en general en una jornada deportiva que busca combinar la activación física con una causa social.

La salida está programada a las 7:00 horas, teniendo como punto de reunión el Gimnasio Siglo XXI, en la zona del Planetario, donde los participantes podrán elegir entre las distancias de tres y cinco kilómetros.

El costo de inscripción será de 250 pesos y contempla un kit que incluye playera conmemorativa, medalla de metal, dorsal e hidratación.

La carrera se realizará a pocos días de la conmemoración del Día Mundial del Prematuro, fecha que busca crear conciencia sobre el nacimiento prematuro y reconocer la fortaleza de los pequeños que desde sus primeros días de vida enfrentan importantes desafíos.

Los interesados podrán realizar su inscripción vía WhatsApp a los números 834-247-8599 y 834-395-1267.

Con esta iniciativa, el running victorense volverá a sumarse a una causa social, convirtiendo cada kilómetro recorrido en un mensaje de apoyo y reconocimiento para los pequeños guerreros y sus familias.