CARDENALES ‘VUELAN’ ANTE ROCKIES EN SÓFTBOL

Ciudad Victoria.– En un juego cerrado, el conjunto de Cardenales Jr. derrotó 3-0 a Rockies Femenil dentro de la categoría 2A de la Liga Universitaria Municipal de Sóftbol, en duelo disputado en el Parque José Benavides Peña (31 Morelos).

La primera carrera llegó en la parte baja de la segunda entrada, cuando Jesús Varela cruzó el plato para adelantar a Cardenales.

A partir de ese momento, el duelo se mantuvo sin movimientos en la pizarra gracias al buen trabajo monticular de las lanzadoras Diana Plata (Rockies) y Vidal Hernández (Cardenales).

Fue hasta la quinta entrada cuando Diego Cantú y Nelson Flores sumaron dos anotaciones más para ampliar la ventaja de Cardenales Jr. a 3-0.

En la sexta entrada el juego se volvió aún más disputado, pero finalmente Cardenales Jr. sostuvo la ventaja y se quedó con la victoria.