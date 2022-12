Busca Edgar Solano el once ideal en Correcaminos

Después de tres semanas de intensa preparación rumbo al inicio del próximo torneo, el Director Técnico de Correcaminos, Edgar Solano fue claro en señalar que se encuentra buscando el once ideal para lo que será el primer partido del 2023.

“Retomamos las actividades después de dos días de descanso, enfocándonos en esta semana que es atípica, se vienen dos partidos, el jueves y luego el sábado, intentando llegar de la mejor manera a esos dos juegos”, mencionó Edgar Solano en entrevista en el Centro de Formación.

Aclaró: “Lo que normalmente se busca en la semana ahora desarrollarlo el día del partido, buscando el once ideal, intentando poner cimientos en situaciones de conceptos que se lleven a cabo en los partidos, es lo que más me he enfocado en estos días”.

Correcaminos enfrentará este jueves a Raya2 Expansión y el sábado a Rayados de Monterrey, reconociendo que el primero es el duelo que le interesa ya que es la categoría donde pertenecen, “el otro es un partido con una dosis de entusiasmo de los chavos que los vea un equipo de Liga MX, es una buena invitación y esperamos sacar buenas conclusiones de estos dos partidos”.

Señaló que las próximas semanas, el equipo se enfocará en los trabajos más tácticos, “más estratégicos, porque en lo físico le avanzamos en estas tres semanas y buscando la mejor forma futbolística de cada uno de los jugadores”, finalizó.