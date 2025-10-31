Bravos y Búhos Tampico, lideran en Novatos LUFAUAT

Victoria, Tamaulipas.- Después de dos jornadas, Bravos de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe y Búhos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Tampico, se mantienen invictos y lideran sus respectivos grupos, en la Temporada 2025 de Liga Universitaria de Futbol Americano de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Categoría Novatos.

Los Bravos, ahora bajo el mando del coach Adalberto Cobos, encabezan el sector Norte, mientras que, en el Sur, los pupilos de Gabriel Córdoba Lemus, están al frente, pero con su zona de anotación intacta.

A continuación, te presentamos Tabla de Posiciones, el rol de la Jornada 3 y los resultados de la Jornada 2.

Grupo Norte

P. Equipo JJ JG JP PF PC Dif. Pts. Average

1. Bravos UAMRR 2 2 0 25 8 17 4 3.125

2. Vaqueros FIC 2 1 1 36 16 20 2 2.25

3. Zorros FCAV 2 1 1 24 27 -3 2 .888

4. Coyotes Tec Reynosa 2 0 2 0 34 -34 0 0

Grupo Sur

P. Equipo JJ JG JP PF PC Dif. Pts. Average

1. Búhos FADYCS 2 2 0 80 0 80 4 80

2. Cuernos Largos FMVZ 2 1 1 20 18 2 2 1.111

3. Dragones UAMM 2 1 1 22 20 2 2 1.1

4. Castores FIT 2 0 2 32 42 -10 0 .761

Jornada 3

Sábado 1 de noviembre de 2025

Hora Duelo Campo Sede

12:00 Castores Vs. Cuernos Largos Estadio CUS Tampico

12:00 Dragones Vs. Búhos Tampico Auditorio Municipal El Mante

13:00 Bravos Vs. Coyotes Rodhe Reynosa

13:00 Zorros Vs. Vaqueros Estadio UAT Victoria

Resultados Jornada 2

Bravos 13-8 Zorros

Vaqueros 22-0 Coyotes

Búhos Tampico 18-0 Cuernos Largos

Dragones 22-20 Castores