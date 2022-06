Arrancan los playoffs en Casa Bengalas

Por: Osmar De Los Santos

Ciudad Victoria.- Tras 15 jornadas de intenso tochito en las instalaciones de ‘Casa Bengalas’, este próximo sábado arrancará los playsoffs de las categorías Golden y Silver.

En la tabla de posiciones Bengalas Mayor dominó esta competencia, terminando como líder con 30 puntos, le sigue Texanas con 28, Rockets con 26 y empatando con 22 unidades Tlacuas y Broncos Valle de Aguayo.

Continúa Bengalas Juvenil y CEAF con 18 puntos, abajo Texanitas con 16, Linces, Venados y Tlatoanis con 12 unidades, Mean Girls con ocho y en el fondo Marlins y Fenix con cuatro.

Los encuentros quedan de la diferente manera:

– Linces vs Fénix

– Tlacuas vs Broncos

– Texanas vs CEAF

– Tlatoanis vs Mean Girls

– Rockets vs Bengalas juvenil

– Venados vs Marlins

– Descansa Texanitas y Bengalas Mayor.