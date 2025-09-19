AMAZONAS CEDILLO PEGA PRIMERO EN SEMIFINALES

Ciudad Victoria.– Con goles de Alma García y Fernanda Morales, el conjunto de Amazonas Cedillo tomó ventaja en la semifinal de ida de la Liga de Fútbol La 12 Femenil, al imponerse 2-0 a La Botana.

El encuentro se disputó en el campo de la Colonia 12 de Septiembre, donde el balón comenzó a rodar en punto de las 20:30 horas.

Fernanda Morales abrió el marcador con un auténtico golazo. La jugadora sorprendió a la portera rival, Elisa Gallegos, con un potente disparo que terminó en el fondo de las redes para el 1-0.

Ya en la segunda mitad, Alma García amplió la ventaja con un zapatazo desde larga distancia que se incrustó en la portería, firmando el 2-0 definitivo.

La Botana buscó reaccionar con varios intentos ofensivos, pero sus disparos carecieron de precisión y no lograron descontar.

Con este resultado, Amazonas Cedillo da un paso importante en su camino hacia la gran final, a la espera del partido de vuelta donde se definirá la serie.