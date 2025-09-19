Congreso del Estado, nuevo monarca de la Copa Gobernador

Ciudad Victoria.– Con doblete de Emily González y otro tanto de Esther Camacho, el equipo del Congreso del Estado se proclamó campeón de la rama femenil de la Copa Gobernador, tras vencer 3-1 al conjunto del INDE.

La cancha Enrique Borjas de la UDARC fue el escenario de esta intensa final, que reunió a una gran cantidad de aficionados de ambos equipos.

Emily González abrió el marcador con un golazo desde larga distancia, imposible de detener para la portera del Instituto del Deporte de Tamaulipas, colocando el 1-0.

Con el impulso del primer tanto, la misma González repitió la dosis con un potente disparo que se incrustó en las redes para el 2-0. Antes del descanso, Esther Camacho amplió la ventaja y firmó el 3-0.

Ya en la segunda mitad, el INDE reaccionó apenas a los 40 segundos con una anotación de Susy Pineda, quien giró dentro del área y venció a la arquera rival para el 3-1. El gol dio emoción al encuentro, pero no fue suficiente, y el Congreso del Estado aseguró su primer título en la historia del torneo.

Justicieras se quedan con el tercer lugar

En el duelo por el tercer puesto, Justicieras se impuso a Poderosas FC en tanda de penales.

Durante el tiempo regular, el marcador terminó 1-1: Silguero adelantó a Poderosas y Diana Mendoza igualó para Justicieras.

En la definición desde los once pasos, Justicieras fueron más certeras en sus cobros y lograron quedarse con el tercer lugar del certamen.