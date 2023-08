Alexis Andrade se va a la banca por el error contra Cancún: DT Correcaminos

Por Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria.- El estratega de Correcaminos Edgar Solano paredes señaló en entrevista que la salida de Alexis Andrade de la portería responde a una decisión personal, en la que él toma la decisión debido al error que tuvo el arquero en el duelo ante Cancún

“En la suma de tener un plantel más redondo, ustedes saben que se nos fue el portero suplente, teníamos en la banca a Martín (Viera) y hoy viene Toño (Antonio Sánchez) y nos da otro tipo de escenarios, en ese intentar cambiar le tocaba el turno a Toño y yo le di la confianza”, expresó el estratega.

-¿Cuál fue el motivo de hacer la rotación?-

“Es un tema que yo tomo la decisión, de alguna manera el accionar de Alexis contra Cancún, un error”, se le interrumpe.

-¿Se le juzga por un error?-

“A mí me traen a dirigir y yo tomo la decisión, no es juzgarlo por un error, es que hoy tenemos un plantel más basto en el que a mí me da a pensar que Toño puede jugar sin ningún problema”, contradice.