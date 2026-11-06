Abejas mandan en los Interfacultades

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano se coloca en lo más alto del medallero de los Juegos Interfacultades UAT 2026, al ser la facultad con más medallas.

Teniendo hasta el momento cuatro preseas de oro y tres de plata es como las Abejas de trabajo Social superan a los Zorros de la Facultad de Comercio y Administración de Victoria quien es segundo lugar con tres de oro y una de plata.

Más abajo en el medallero están los Alces de Ciencias con dos de oro y tres de plata. Los Vaqueros de Agronomía tienen una presea de oro, en tanto que Dragones de Mante y Delfines de Enfermería tienen una medalla.

La Facultad de Veterinaria, los Cuernos Largos hasta el momento se mantienen con cero preseas.

En lo que respecta a las disciplinas en las abejas tienen medallas de oro en Baloncesto Femenil, Futbol Asociados Femenil, Voleibol Femenil y Tenis de Mesa Femenil. En el caso de las preseas de plata Trabajo Social finalizó en Baloncesto Varonil, Tochito Varonil y Tenis de Mesa Femenil.